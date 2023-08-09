«Денвер» начнет предсезонку матчем против «Финикса» 10 октября

Теги предсезонные матчи Чикаго Денвер Клипперс Финикс НБА Баскетбол

Действующий чемпион НБА «Денвер» объявил расписание предсезонной подготовки, которая будет состоять из пяти матчей. Первую предсезонную встречу «Наггетс» проведут 10 октября против «Финикса».

Четыре из пяти предсезонных матчей «Денвера» пройдут на выезде. 12 октября «Наггетс» сыграют с «Чикаго» в гостях, затем вернутся домой и сыграют единственный домашний матч против той же команды 15 октября на «Болл-арене».

После домашней игры «Наггетс» отправятся в Лос-Анджелес, где сыграют против «Клипперс» 17 и 19 октября на «Crypto.com-арене».

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