«Денвер» начнет предсезонку матчем против «Финикса» 10 октября

Действующий чемпион «Денвер» объявил расписание предсезонной подготовки, которая будет состоять из пяти матчей. Первую предсезонную встречу «Наггетс» проведут 10 октября против « ».

Четыре из пяти предсезонных матчей « » пройдут на выезде. 12 октября «Наггетс» сыграют с « » в гостях, затем вернутся домой и сыграют единственный домашний матч против той же команды 15 октября на «Болл-арене».

После домашней игры «Наггетс» отправятся в Лос-Анджелес, где сыграют против « » 17 и 19 октября на «Crypto.com-арене».

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