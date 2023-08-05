Влатко Чанчар порвал переднюю крестообразную связку колена

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Форвард «Денвера» и сборной Словении Влатко Чанчар получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает журналист The Denver Post Майк Сингер.

Словенец травмировался в конце вчерашнего товарищеского матча против сборной Греции (77:88), неудачно приземлившись после данка с сопротивлением. Игрок покинул площадку с помощью партнеров по команде и сразу отправился в раздевалку.

 Чанчар провел на паркете 21 минуту, завершив встречу с 4 очками, 2 подборами и 1 передачей.

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