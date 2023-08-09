«Мне плевать на очки, просто играйте правильно!» Томас Брайант рассказал, как Никола Йокич не сдержал эмоции

Теги Денвер НБА Никола Йокич Томас Брайант Баскетбол

Бывший игрок «Денвера» Томас Брайант вспомнил редкий случай, когда сербский центровой Никола Йокич не сдержал эмоции во время матча.

«Однажды в плей-офф он действительно проявил эмоции. По-моему, мы неправильно сыграли и потеряли мяч два или три раза подряд. И он такой: «Мне плевать на очки! Просто играйте правильно, черт возьми!»

Это было во время тайм-аута. Мы все такие: «Хорошо, хорошо, теперь все сконцентрированы», — рассказал Брайант на подкасте Гилберта Аренаса.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Лучше всех в таких случаях орет Желько Обрадович)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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