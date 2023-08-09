«Мне плевать на очки, просто играйте правильно!» Томас Брайант рассказал, как Никола Йокич не сдержал эмоции
Бывший игрок «Денвера» Томас Брайант вспомнил редкий случай, когда сербский центровой Никола Йокич не сдержал эмоции во время матча.
«Однажды в плей-офф он действительно проявил эмоции. По-моему, мы неправильно сыграли и потеряли мяч два или три раза подряд. И он такой: «Мне плевать на очки! Просто играйте правильно, черт возьми!»
Это было во время тайм-аута. Мы все такие: «Хорошо, хорошо, теперь все сконцентрированы», — рассказал Брайант на подкасте Гилберта Аренаса.
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