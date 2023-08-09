«Мне плевать на очки, просто играйте правильно!» Томас Брайант рассказал, как Никола Йокич не сдержал эмоции

Бывший игрок « » вспомнил редкий случай, когда сербский центровой Никола Йокич не сдержал эмоции во время матча.

«Однажды в плей-офф он действительно проявил эмоции. По-моему, мы неправильно сыграли и потеряли мяч два или три раза подряд. И он такой: «Мне плевать на очки! Просто играйте правильно, черт возьми!»

Это было во время тайм-аута. Мы все такие: «Хорошо, хорошо, теперь все сконцентрированы», — рассказал Брайант на подкасте Гилберта Аренаса.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны