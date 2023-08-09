«Наггетс» подписали негарантированный контракт с Сулейманом Боумом

Американский защитник Сулейман Боум (24 года, 191 см) подписал негарантированный контракт с «Денвером» и примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды.

Клуб заключил соглашение с Боумом после новостей о том, что форвард « » и сборной Словении Влатко Чанчар получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В прошедшем сезоне NCAA Боум выступал за университет Ксавьер, набирая 16,4 очка, 4,3 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч.

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