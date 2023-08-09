«Наггетс» подписали негарантированный контракт с Сулейманом Боумом

Теги переходы Денвер НБА Влатко Чанчар Баскетбол

Американский защитник Сулейман Боум (24 года, 191 см) подписал негарантированный контракт с «Денвером» и примет участие в предсезонном тренировочном лагере команды.

Клуб заключил соглашение с Боумом после новостей о том, что форвард «Денвера» и сборной Словении Влатко Чанчар получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В прошедшем сезоне NCAA Боум выступал за университет Ксавьер, набирая 16,4 очка, 4,3 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч.

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий