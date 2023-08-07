Илон Маск предложил компенсацию тем, кто пострадал за лайк в твиттере. Кайри Ирвинг отреагировал

Новый владелец твиттера* Илон Маск опубликовал пост с предложением юридической помощи людям, с которыми несправедливо обошлись их работодатели за лайки или публикации на платформе.

«Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет.

Пожалуйста, дай нам знать», – написал Маск.

Разыгрывающий « » в ответ на этот пост выложил гифку, что было воспринято как шпилька в адрес НБА.

В октябре Ирвинг продвигал в твиттере фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», за что баскетболиста обвинили в антисемитизме. Кайри в итоге попал в скандальную ситуацию, подвергся критике со стороны НБА и отбыл дисквалификацию с вычетом заработной платы.

Вскоре после гифки Ирвинг выложил еще один пост, в котором попросил отнестись к его реакции на твит Маска с юмором.

«Народ, не относитесь к моей гифке слишком серьезно. Я люблю сатирический юмор и как должное воспринимаю все то, что случилось в моей жизни», – написал баскетболист.

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