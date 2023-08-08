Стивен Эй Смит: «При всех своих партнерах Уэстбрук так и не стал чемпионом. Это проблема»

Телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на слова разыгрывающего « » , который недавно похвалил коллегу по амплуа из « » , отметив, что тот произвел революцию в баскетболе.

«Кайри сказал, что Расселл Уэстбрук произвел революцию в баскетболе. Уэстбрук – самый атлетичный разыгрывающий в истории баскетбола. Я знаю, как ответственно он относится к своему делу, никто не придерется к нему по уровню самоотдачи. Но мы не можем просто принять то, что сказал Кайри Ирвинг, не отметив негативный момент. При всех своих партнерах Уэстбрук так и не стал чемпионом. Это проблема», – заявил Стивен Эй Смит.

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