Стивен Эй Смит: «При всех своих партнерах Уэстбрук так и не стал чемпионом. Это проблема»
Телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на слова разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который недавно похвалил коллегу по амплуа из «Клипперс» Расселла Уэстбрука, отметив, что тот произвел революцию в баскетболе.
«Кайри сказал, что Расселл Уэстбрук произвел революцию в баскетболе. Уэстбрук – самый атлетичный разыгрывающий в истории баскетбола. Я знаю, как ответственно он относится к своему делу, никто не придерется к нему по уровню самоотдачи. Но мы не можем просто принять то, что сказал Кайри Ирвинг, не отметив негативный момент. При всех своих партнерах Уэстбрук так и не стал чемпионом. Это проблема», – заявил Стивен Эй Смит.
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