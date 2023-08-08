Стивен Эй Смит: «При всех своих партнерах Уэстбрук так и не стал чемпионом. Это проблема»

Теги Даллас Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на слова разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, который недавно похвалил коллегу по амплуа из «Клипперс» Расселла Уэстбрука, отметив, что тот произвел революцию в баскетболе.

«Кайри сказал, что Расселл Уэстбрук произвел революцию в баскетболе. Уэстбрук – самый атлетичный разыгрывающий в истории баскетбола. Я знаю, как ответственно он относится к своему делу, никто не придерется к нему по уровню самоотдачи. Но мы не можем просто принять то, что сказал Кайри Ирвинг, не отметив негативный момент. При всех своих партнерах Уэстбрук так и не стал чемпионом. Это проблема», – заявил Стивен Эй Смит.

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