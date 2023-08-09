Никола Милутинов об отсутствии Йокича в сборной Сербии: «Постараюсь восполнить пробел, хотя это практически невозможно»

Теги сборная Сербии Никола Милутинов Никола Йокич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов заявил, что постарается достойно исполнять роль стартового пятого номера в отсутствие чемпиона НБА и двукратного MVP лиги Николы Йокича.

«Ранее по ходу карьеры я уже исполнял стартового центра, так что у меня есть некоторый опыт в этом деле. Адаптация не будет сложной, так что постараюсь делать свою работу как можно лучше.

Конечно, я был бы рад присутствию Йокича в команде, но что есть, то есть. Постараюсь восполнить пробел, хотя это практически невозможно», – заметил Милутинов.

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1 комментарий

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Alexandr
Удачи Никола
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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