Никола Милутинов об отсутствии Йокича в сборной Сербии: «Постараюсь восполнить пробел, хотя это практически невозможно»

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов заявил, что постарается достойно исполнять роль стартового пятого номера в отсутствие чемпиона НБА и двукратного MVP лиги .

«Ранее по ходу карьеры я уже исполнял стартового центра, так что у меня есть некоторый опыт в этом деле. Адаптация не будет сложной, так что постараюсь делать свою работу как можно лучше.

Конечно, я был бы рад присутствию Йокича в команде, но что есть, то есть. Постараюсь восполнить пробел, хотя это практически невозможно», – заметил Милутинов.

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