Костас Папаниколау пропустил товарищеский матч против Сербии из-за травмы

Сборная Греции провела первую игру товарищеского турнира «Акрополис» без своего капитана.

Форвард Костас Папаниколау пропустил матч против Сербии (64:71) во вторник из-за травмы. Ветеран в последнее время не тренировался из-за мышечных спазмов в спине.

и Георгиос Цалбурис также не смогли помочь греческой команде в этом матче.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом