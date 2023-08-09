Костас Папаниколау пропустил товарищеский матч против Сербии из-за травмы

Теги травмы товарищеские матчи сборная Греции сборная Сербии Костас Папаниколау Чемпионат мира по баскетболу 2023 Костас Адетокумбо Георгиос Цалбурис Баскетбол

Сборная Греции провела первую игру товарищеского турнира «Акрополис» без своего капитана.

Форвард Костас Папаниколау пропустил матч против Сербии (64:71) во вторник из-за травмы. Ветеран в последнее время не тренировался из-за мышечных спазмов в спине.

Костас Адетокумбо и Георгиос Цалбурис также не смогли помочь греческой команде в этом матче.

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