Мэттью Деллаведова не попал в заявку Австралии на ЧМ-2023

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Разыгрывающий Мэттью Деллаведова не сыграет за сборную Австралии на ЧМ-2023.

Австралийцы отцепили от команды Деллаведову и Уилла Макдауэлла-Уайта после товарищеской встречи с университетом Хьюстона.

Австралия продолжает подготовку к турниру с составом из 13 баскетболистов.

Расширенный состав сборной Австралии:

Ксавьер Кукс, Дайсон Дэниэлс, Данте Экзам, Джош Гидди, Крис Гулдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Ник Кэй, Джок Лэндейл, Патрик Миллс, Дуоп Рит, Матисс Тайбулл и Джек Уайт.

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