Мэттью Деллаведова не попал в заявку Австралии на ЧМ-2023

Разыгрывающий Мэттью Деллаведова не сыграет за сборную Австралии на ЧМ-2023.

Австралийцы отцепили от команды Деллаведову и Уилла Макдауэлла-Уайта после товарищеской встречи с университетом Хьюстона.

Австралия продолжает подготовку к турниру с составом из 13 баскетболистов.

Расширенный состав сборной Австралии:

Ксавьер Кукс, Дайсон Дэниэлс, Данте Экзам, Джош Гидди, Крис Гулдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Ник Кэй, Джок Лэндейл, Патрик Миллс, Дуоп Рит, Матисс Тайбулл и Джек Уайт.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом