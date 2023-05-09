Джимми Батлер повторил рекорд Дуэйна Уэйда
Форвард «Майами» Джимми Батлер повторил рекорд легендарного защитника Дуэйна Уэйда по количеству матчей плей-офф за «Хит» с 25+ очками и 10+ передачами.
Единственные игроки в истории «Майами», набиравшие 25 очков и 10 передач в матче плей-офф:
1. Дуэйн Уэйд — 5 матчей
2. Джимми Батлер — 5 матчей
3. Леброн Джеймс — 4 матча
Во вчерашнем 4-м матче серии плей-офф против «Никс» (109:101, 3-1) Батлер набрал 27 очков, сделал 10 передач, 6 подборов, 2 блок-шота и 2 перехвата.
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
То ли с логикой, то ли с арифметикой проблемы.
Ещё один вариант - автор новости является религиозным фанатиком, тогда да - Святая Троица Едина.