Джимми Батлер повторил рекорд Дуэйна Уэйда

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер повторил рекорд легендарного защитника Дуэйна Уэйда по количеству матчей плей-офф за «Хит» с 25+ очками и 10+ передачами.

Единственные игроки в истории «Майами», набиравшие 25 очков и 10 передач в матче плей-офф:

1. Дуэйн Уэйд — 5 матчей

2. Джимми Батлер — 5 матчей

3. Леброн Джеймс — 4 матча

Во вчерашнем 4-м матче серии плей-офф против «Никс» (109:101, 3-1) Батлер набрал 27 очков, сделал 10 передач, 6 подборов, 2 блок-шота и 2 перехвата. 

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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4 комментария

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Jo-jo
Джимбо лучший. Верим🥳
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jonnysilverhand01
Должен быть первым по итогу, человек создан для игры в плей-офф
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Михаил Галкин
До Бати, не имея перстня, пока далековато. Старина Ди Вэйд образца 05/06 - просто зверь, да и всю свою карьеру был украшением Лиги (при том то уровне конкуренции).
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kondratiy
Опять "единственные" в количестве трёх штук. Это из серии "большая и меньшая половины".
То ли с логикой, то ли с арифметикой проблемы.
Ещё один вариант - автор новости является религиозным фанатиком, тогда да - Святая Троица Едина.
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