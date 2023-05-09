Джимми Батлер повторил рекорд Дуэйна Уэйда

Форвард « » Джимми Батлер повторил рекорд легендарного защитника по количеству матчей плей-офф за «Хит» с 25+ очками и 10+ передачами.

Единственные игроки в истории «Майами», набиравшие 25 очков и 10 передач в матче плей-офф:

1. Дуэйн Уэйд — 5 матчей

2. Джимми Батлер — 5 матчей

3. — 4 матча

Во вчерашнем 4-м матче серии плей-офф против «Никс» (109:101, 3-1) Батлер набрал 27 очков, сделал 10 передач, 6 подборов, 2 блок-шота и 2 перехвата.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз