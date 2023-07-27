Джефф Тиг: «У Ди-Уэйда были Шак и Леброн. Извините, но Харден лучше»

Теги Леброн Джеймс Майами Шакил О′Нил Дуэйн Уэйд Филадельфия НБА Джеймс Харден Джефф Тиг Баскетбол

Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден превосходит легенду «Майами» Дуэйна Уэйда.

Тиг выразил уверенность в том, что Харден входит в Топ-5 лучших защитников в истории НБА. Он объяснил, почему ставит MVP 2018 года выше завершившего карьеру Уэйда.

«Возможно, это прозвучит шокирующе. Но у Ди-Уэйда были Шак и Леброн. Он никогда не был сам по себе. Когда он был в таком положении, «Майами» ничего из себя не представлял. Извините, но Харден лучше», – заявил Тиг.

Уэйд в составе «Хит» трижды становился чемпионом НБА.

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10 комментариев

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<~Inter~>
у Хардена был Пол, Дюрант и Эмбиид, но титула по прежнему нет
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Jazzzz
Ну да, странное сравнение.
Будто Харден УНИКС в соло до 2го раунда НБА доводил…
+3
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rigobersong
Забыли добавить 34 летний Шак, далекий от прайма:)
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0
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AEZAKMI228
Кевин Дюрэнт о марихуане: «Это НБА, здесь все ее употребляют»
+4
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kaimussen
Видео по запросу "harden defense" можно смотреть под музыку из шоу Бенни Хилла. Какой топ-5, о чём он?
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Fyuted
Ответ <~Inter~>
у Хардена был Пол, Дюрант и Эмбиид, но титула по прежнему нет
Он про то и говорит с одной стороны звезды НБА, а с другой ни чем не примечательные ролевики
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Fyuted
Ответ Вася Пупкин
Ну разве что как человек лучше, Уэйд-то оказался с гнильцой...
Чем? Это ведь Харден потребовал обменов из Хьюстона, Бруклина и Филадельфии. Нигде ужиться не может
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