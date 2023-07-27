Джефф Тиг: «У Ди-Уэйда были Шак и Леброн. Извините, но Харден лучше»
Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден превосходит легенду «Майами» Дуэйна Уэйда.
Тиг выразил уверенность в том, что Харден входит в Топ-5 лучших защитников в истории НБА. Он объяснил, почему ставит MVP 2018 года выше завершившего карьеру Уэйда.
«Возможно, это прозвучит шокирующе. Но у Ди-Уэйда были Шак и Леброн. Он никогда не был сам по себе. Когда он был в таком положении, «Майами» ничего из себя не представлял. Извините, но Харден лучше», – заявил Тиг.
Уэйд в составе «Хит» трижды становился чемпионом НБА.
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