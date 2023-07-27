Бывший игрок НБА Джефф Тиг считает, что защитник «Филадельфии» превосходит легенду «Майами» .

Тиг выразил уверенность в том, что Харден входит в Топ-5 лучших защитников в истории НБА. Он объяснил, почему ставит MVP 2018 года выше завершившего карьеру Уэйда.

«Возможно, это прозвучит шокирующе. Но у Ди-Уэйда были Шак и . Он никогда не был сам по себе. Когда он был в таком положении, « » ничего из себя не представлял. Извините, но Харден лучше», – заявил Тиг.

Уэйд в составе «Хит» трижды становился чемпионом НБА.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба