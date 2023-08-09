Гилберт Аренас о спортивном долголетии Леброна: «Теперь 30-летние кажутся новичками»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что спортивное долголетие лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса заставляет изменить отношение к возрастным рамкам в баскетболе.

Джеймс в 38 остается одним из лучших игроков НБА.

«Леброн Джеймс оказывает давление на остальных. Теперь, на фоне того, что он делает на площадке в 39 лет, 30-летние кажутся новичками.

Теперь у нас есть представление о том, что можно делать в 38 и 39. А это значит, что когда игроки выглядят так, будто они идут на спад в 31 или 32 года, даже не знаю, как мы теперь будем это принимать», – заявил Аренас.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

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2 комментария

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Локоть Артеста
Леброн тем и уникален. У 99% игроков в возрасте 32-34 года начинается спад, зачастую из-за травм. Джеймс до 2019 года ни разу не сыграл меньше 60 игр. Только в последние несколько лет он пропустил больше игр чем за все предыдущие годы карьеры.
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Daishi
Постепенное увядание в 30+ лет не зазорно, это стабильный водораздел для большинства участников почти во всех командных и индивидуальных видах спорта. Вот когда Симмонсы-Коллинзы вянут в 25 лет, тут есть над чем пригорюниться, да.)
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