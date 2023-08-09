Гилберт Аренас о спортивном долголетии Леброна: «Теперь 30-летние кажутся новичками»
Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что спортивное долголетие лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса заставляет изменить отношение к возрастным рамкам в баскетболе.
Джеймс в 38 остается одним из лучших игроков НБА.
«Леброн Джеймс оказывает давление на остальных. Теперь, на фоне того, что он делает на площадке в 39 лет, 30-летние кажутся новичками.
Теперь у нас есть представление о том, что можно делать в 38 и 39. А это значит, что когда игроки выглядят так, будто они идут на спад в 31 или 32 года, даже не знаю, как мы теперь будем это принимать», – заявил Аренас.
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