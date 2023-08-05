Люди собрались на улице, чтобы посмотреть, как Леброн Джеймс обедает в ресторане

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

В сети появилось видео, как форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обедает на веранде ресторана в Торонто. При этом на улице начинают собираться люди, чтобы посмотреть на суперзвезду НБА.

Позже к Джеймсу в ресторане присоединился канадский рэпер Дрейк.

Четырехкратный чемпион НБА прилетел в Торонто на фестиваль Caribana. Ранее появилось видео, как Джеймс и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») вместе посетили концерт R&B-исполнителя Брента Фэьяса.

38-летний форвард готовится провести 21-й сезон в лиге.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

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2 комментария

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как и раньше в зоопарке Бельгии.
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Наверное, плачем по ночам из-за того, что вокруг него столько внимания и даже в ресторане пообедать нормально не может, и потом вытирает слезы Франклинами
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