Люди собрались на улице, чтобы посмотреть, как Леброн Джеймс обедает в ресторане
В сети появилось видео, как форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обедает на веранде ресторана в Торонто. При этом на улице начинают собираться люди, чтобы посмотреть на суперзвезду НБА.
Позже к Джеймсу в ресторане присоединился канадский рэпер Дрейк.
Четырехкратный чемпион НБА прилетел в Торонто на фестиваль Caribana. Ранее появилось видео, как Джеймс и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») вместе посетили концерт R&B-исполнителя Брента Фэьяса.
38-летний форвард готовится провести 21-й сезон в лиге.
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