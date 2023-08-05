Люди собрались на улице, чтобы посмотреть, как Леброн Джеймс обедает в ресторане

В сети появилось видео, как форвард « » обедает на веранде ресторана в Торонто. При этом на улице начинают собираться люди, чтобы посмотреть на суперзвезду НБА.

Позже к Джеймсу в ресторане присоединился канадский рэпер Дрейк.

Четырехкратный чемпион прилетел в Торонто на фестиваль Caribana. Ранее появилось видео, как Джеймс и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт») вместе посетили концерт R&B-исполнителя Брента Фэьяса.

38-летний форвард готовится провести 21-й сезон в лиге.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса