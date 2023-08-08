Леброн Джеймс и Бронни посетили клинику в Миннесоте

Суперзвезда « » и его старший сын Бронни прилетели в Миннесоту для медицинской консультации по поводу недавнего инцидента с остановкой сердца.

В понедельник Леброн и его 18-летний сын были замечены рядом с Клиникой Мейо в Рочестере.

24 июля Бронни Джеймс потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Через несколько дней Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно