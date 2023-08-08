Леброн Джеймс и Бронни посетили клинику в Миннесоте

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Бронни Джеймс Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его старший сын Бронни прилетели в Миннесоту для медицинской консультации по поводу недавнего инцидента с остановкой сердца.

В понедельник Леброн и его 18-летний сын были замечены рядом с Клиникой Мейо в Рочестере.

24 июля Бронни Джеймс потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Через несколько дней Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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4 комментария

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MTZ_2022
Верим в чудо и врачей? Бронни будет играть в баскетбол?
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Mr.BadGuy
Ответ basik33
Так не привычно читать такие новости, у нас если хочешь консультацию лучших врачей, то это полюбому столица ну или Питер а тут какая то глухомань - Минесота...
Не факт у нас в Казани отличный центр микрохирургии сердца, отовсюду приезжают, и онкологическая больница очень хорошая, тоже со всей страны ездят.
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+3
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basik33
Так не привычно читать такие новости, у нас если хочешь консультацию лучших врачей, то это полюбому столица ну или Питер а тут какая то глухомань - Минесота...
0
0
0
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Максим Макеев
Ответ basik33
Так не привычно читать такие новости, у нас если хочешь консультацию лучших врачей, то это полюбому столица ну или Питер а тут какая то глухомань - Минесота...
будь бронницы помладше на пару лет вообще отправили бы в детский центр огайо😌
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