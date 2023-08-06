Сборная Германии сократила состав на ЧМ-2023 до 14 игроков

Теги сборная Германии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт сократил предварительный состав команды с 18 до 14 игроков.

Из состава сборной Германии, которая продолжает подготовку к чемпионату мира, исключены Луис Олинде («Альба»), Кристиан Зенгфельдер («Бамберг»), Йонас Вольфарт-Боттерманн («Гамбург») и Йонас Маттиссек («Альба»).

Предварительный состав сборной Германии:

Исаак Бонга («Бавария»), Оскар Да Силва («Барселона»), Нильс Гиффай («Бавария»), Юстус Холлатц («Бреоган»), Давид Крэмер («Брауншвейг»), Леон Кратцер («Бонн»), Маодо Ло («Альба»), Андреас Обст («Бавария»), Деннис Шредер («Торонто»), Даниэль Тайс («Индиана»), Йоханнес Тиманн («Альба»), Йоханнес Фойгтманн («Милан»), Франц Вагнер («Орландо»), Мориц Вагнер («Орландо»).

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