Товарищеские матчи. Латвия разгромила Грузию, Германия была сильнее Швеции и другие результаты

В субботу, 5 августа, в рамках товарищеских матчей Латвия разгромила Грузию, Германия была сильнее Швеции.

Товарищеские матчи

Бельгия — Аргентина – 85:84 (17:14, 17:18, 23:19, 28:33)

5 августа. 18.00

Латвия — Грузия – 82:57 (19:20, 26:19, 20:10, 17:8)

5 августа. 18.00

Португалия — Мексика – 71:79 (13:22, 22:21, 18:12, 18:24)

5 августа. 18.00

Израиль — Украина – 69:75 (14:17, 18:20, 24:25, 13:13)

5 августа. 18.30

Турция — Кабо-Верде – 90:63 (19:15, 25:14, 20:17, 26:17)

5 августа. 19.00

Ангола — Иордания – 56:70 (9:22, 14:13, 16:17, 17:18)

5 августа. 20.00

Германия — Швеция – 87:68 (18:16, 24:26, 18:19, 27:7)

5 августа. 20.00

Италия — Китай – 79:61 (27:19, 15:12, 19:10, 18:20)

5 августа. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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