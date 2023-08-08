«Панатинаикос» отменил товарищеский матч с «Динамо Загреб» из-за смерти греческого болельщика

Теги происшествия товарищеские матчи Панатинаикос Динамо Загреб болельщики АЕК Баскетбол

Греческий «Панатинаикос» отказался от товарищеского матча против загребского «Динамо» после трагических событий, которые произошли в Афинах накануне футбольного матча АЕК«Динамо Загреб» в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В результате драки между фанатами команд возле стадиона «OPAP Арена» один из греческих болельщиков получил ножевое ранение и скончался.

Четырем грекам и четырем хорватам также была оказана медицинская помощь в связи с различными травмами. Полиция задержала 98 человек, 84 из них хорваты. Отмечается, что болельщики «Панатинаикоса» участвовали в драке на стороне болельщиков «Динамо».

Товарищеский матч между «Панатинаикосом» и «Динамо» был запланирован на 8 сентября.

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1 комментарий

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Почему, это ж ваши фаны в связке с загребскими этого болельщика и загасили.
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