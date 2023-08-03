Андрей Кириленко о сборной России: «Сейчас надо собирать новый костяк из молодых игроков»

Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, почему в сборную России не вызываются опытные игроки.

«Если бы мы сейчас играли какое‑то серьезное соревнование, я уверен, что было бы два‑три человека более опытных. Тот же Семен Антонов или Андрей Воронцевич, Никита Курбанов…

Но сейчас, так как у нас есть время перестраивать команду и нет серьезных турниров впереди, все‑таки правильная история, на мой взгляд, собирать новый костяк из молодых игроков», — сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».

Сборная России 7 и 9 августа проведет товарищеские матчи против команды Ирана.

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