Андрей Кириленко о сборной России: «Сейчас надо собирать новый костяк из молодых игроков»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, почему в сборную России не вызываются опытные игроки.

«Если бы мы сейчас играли какое‑то серьезное соревнование, я уверен, что было бы два‑три человека более опытных. Тот же Семен Антонов или Андрей Воронцевич, Никита Курбанов…

Но сейчас, так как у нас есть время перестраивать команду и нет серьезных турниров впереди, все‑таки правильная история, на мой взгляд, собирать новый костяк из молодых игроков», — сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».

Сборная России 7 и 9 августа проведет товарищеские матчи против команды Ирана.

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1 комментарий

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Думаю надо собирать костяк из детей до школьного возвраста.
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