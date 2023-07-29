В сети появилось видео, как Бронни Джеймс дома играет на пианино

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Сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс, который пережил остановку сердца, в четверг выписался из больницы и вернулся домой.

В сети появилось видео, как Бронни играет на пианино в окружении членов семьи.

«Человек со многими талантами», – произносит в конце видео Леброн Джеймс.

18-летний Бронни потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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