Владелец «Бостона» Вик Грусбек: «Никогда не думал о том, чтобы продать команду»
Владелец «Бостона» Вик Грусбек заявил, что не планирует продавать клуб.
«Никогда даже не думал о том, чтобы продать команду. Я купил ее из любви и кельтской гордости, а не ради каких-то ценников. Точка», – сказал Грусбек.
Грусбек и его группа приобрели «Селтикс» в 2003 году за 360 миллионов долларов.
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