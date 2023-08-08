Владелец «Бостона» Вик Грусбек: «Никогда не думал о том, чтобы продать команду»

Владелец « » Вик Грусбек заявил, что не планирует продавать клуб.

«Никогда даже не думал о том, чтобы продать команду. Я купил ее из любви и кельтской гордости, а не ради каких-то ценников. Точка», – сказал Грусбек.

Грусбек и его группа приобрели «Селтикс» в 2003 году за 360 миллионов долларов.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?