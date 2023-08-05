Стефен Карри назвал матч финальных серий, которым гордится больше всего

Разыгрывающий « » назвал матч финальных серий НБА со своим участием, которым он гордится больше всего.

«Определенно это четвертая игра финала 2022 года с « ». Мы уступали 1-2, играли в гостях, где была очень недружелюбная атмосфера. Мы нуждались в победе, чтобы продолжить борьбу за титул. Я провел один из лучших матчей в карьере с учетом важности момента», – заявил Карри.

2-кратный MVP набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи, «Уорриорз» победили 107:97 и в итоге выиграли серию.

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