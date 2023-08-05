Стефен Карри назвал матч финальных серий, которым гордится больше всего

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри назвал матч финальных серий НБА со своим участием, которым он гордится больше всего.

«Определенно это четвертая игра финала 2022 года с «Бостоном». Мы уступали 1-2, играли в гостях, где была очень недружелюбная атмосфера. Мы нуждались в победе, чтобы продолжить борьбу за титул. Я провел один из лучших матчей в карьере с учетом важности момента», – заявил Карри.

2-кратный MVP набрал 43 очка, 10 подборов и 4 передачи, «Уорриорз» победили 107:97 и в итоге выиграли серию.

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