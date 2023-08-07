Клэй Томпсон о переходе Криса Пола: «Уорриорз» повезло»

Защитник « » признался, что рад переходу в команду разыгрывающего .

«Уорриорз» повезло. Это один из лучших первых номеров всех времен. Он входит в список Топ-75. Он поднимал уровень каждого клуба, за который выступал.

И лично я как снайпер в большом воодушевлении. Он будет создавать для меня удобные ситуации. Каждый вечер он будет выводить меня на открытые броски. А еще он победитель по духу. Я много раз играл против Криса и знаю, с каким настроем он выходит. Он сделает все для победы. Мы приветствуем такой подход», – заявил Томпсон.

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