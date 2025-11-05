  • Спортс
25

Паулюс Мотеюнас о возвращение российских клубов в Евролигу: «Сейчас это практически невозможно»

Генеральный директор Евролиги исключил скорое возвращение российских команд.

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас в интервью El País подтвердил, что российские клубы в ближайшее время не вернутся в турнир.

«Мы хотим, чтобы был достигнут мир, чтобы конфликт закончился. И только после этого можно будет рассматривать и анализировать ситуацию. Сейчас, при таком количестве ограничений, даже рассматривать их возвращение практически невозможно», – сказал Мотеюнас.

Паулюс Мотеюнас: «НБА только навредит европейскому баскетболу»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: El País
