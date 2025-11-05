Паулюс Мотеюнас о возвращение российских клубов в Евролигу: «Сейчас это практически невозможно»
Генеральный директор Евролиги исключил скорое возвращение российских команд.
Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас в интервью El País подтвердил, что российские клубы в ближайшее время не вернутся в турнир.
«Мы хотим, чтобы был достигнут мир, чтобы конфликт закончился. И только после этого можно будет рассматривать и анализировать ситуацию. Сейчас, при таком количестве ограничений, даже рассматривать их возвращение практически невозможно», – сказал Мотеюнас.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: El País
