Никола Йович о Николе Йокиче: «Он злился, что я подписал контракт с «Майами». Хотел видеть меня в «Денвере»

Сербский баскетболист «Майами» рассказал о взаимоотношениях со звездой «Денвера».

Никола Йович и Никола Йокич за последние два года успели сблизиться, выступая вместе за сборную Сербии – сначала на Олимпиаде-2024 в Париже, а затем и на прошедшем в этом году Евробаскете.

«Можно сказать, он мой хороший друг. Я рад, что познакомился с Николой и получил шанс поиграть вместе с ним.

Он показывает, каким должен быть настоящий баскетбол. Никола невероятно умен, предельно сосредоточен и трудолюбив. Он относится к этому как к работе – буквально как к работе.

И это важный урок, который я у него усвоил: нужно делать все, что необходимо, чтобы быть на высоком уровне. Лично я не воспринимаю баскетбол просто как работу – я люблю игру, получаю от нее удовольствие. Но иногда действительно важно смотреть на это именно как на работу.

Мы много о чем говорим. Он, кстати, злился, что я продлил контракт с «Хит». Хотел, чтобы я оказался в «Денвере ». Но да, мы общаемся, ничего особенного, просто поддерживаем связь. Все-таки сербов в НБА не так уж много, и мы стараемся держаться друг за друга», – поделился Йович.