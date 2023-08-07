У Матиаса Лессора по-прежнему проблемы с голеностопом. Скорее всего, игрок «Пао» не сыграет за Францию на ЧМ-2023

У центрового « » и сборной Франции Матиаса Лессора сохраняются проблемы с голеностопным суставом.

Как сообщает SDNA, Лессор пропустит чемпионат мира-2023.

Лессор выбыл из строя в конце июля. Франция рассчитывала на возвращение игрока, но недавнее обследование показало, что «большому» понадобятся еще примерно 2 недели на восстановление.

Отмечается, что «Панатинаикос» договорился с Федерацией баскетбола Франции о том, что Матиас не поедет на турнир и займется восстановлением.

Франция вызвала Йоана Макунду из « » на замену Лессору.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»