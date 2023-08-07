У Матиаса Лессора по-прежнему проблемы с голеностопом. Скорее всего, игрок «Пао» не сыграет за Францию на ЧМ-2023
У центрового «Панатинаикоса» и сборной Франции Матиаса Лессора сохраняются проблемы с голеностопным суставом.
Как сообщает SDNA, Лессор пропустит чемпионат мира-2023.
Лессор выбыл из строя в конце июля. Франция рассчитывала на возвращение игрока, но недавнее обследование показало, что «большому» понадобятся еще примерно 2 недели на восстановление.
Отмечается, что «Панатинаикос» договорился с Федерацией баскетбола Франции о том, что Матиас не поедет на турнир и займется восстановлением.
Франция вызвала Йоана Макунду из «Монако» на замену Лессору.
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