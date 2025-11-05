Уокер Кесслер пропустит остаток сезона из-за операции на плече

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, центровой «Юты» Уокер Кесслер перенесет операцию на левом плече для восстановления разрыва суставной губы и пропустит остаток сезона. Проблемы с плечом преследовали Кесслера уже в «предсезонке», игрок пропустил несколько игр из-за бурсита.

Летом 2026 года 24-летний баскетболист станет ограниченно свободным агентом – в октябре стороны не смогли договориться о продлении контракта.

В текущем регулярном чемпионате Уокер Кесслер успел принять участие в пяти матчах, демонстрируя следующую статистику: в среднем 14,4 очка, 10,8 подбора, 3 передачи и 1,8 блок-шота за 31 минуту на площадке.