Уокер Кесслер пропустит остаток сезона из-за операции на плече
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, центровой «Юты» Уокер Кесслер перенесет операцию на левом плече для восстановления разрыва суставной губы и пропустит остаток сезона. Проблемы с плечом преследовали Кесслера уже в «предсезонке», игрок пропустил несколько игр из-за бурсита.
Летом 2026 года 24-летний баскетболист станет ограниченно свободным агентом – в октябре стороны не смогли договориться о продлении контракта.
В текущем регулярном чемпионате Уокер Кесслер успел принять участие в пяти матчах, демонстрируя следующую статистику: в среднем 14,4 очка, 10,8 подбора, 3 передачи и 1,8 блок-шота за 31 минуту на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
