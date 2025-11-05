Виктор Вембаньяма – самый просматриваемый игрок НБА в официальных соцсетях лиги

Как сообщает пресс-службы НБА , 21-летний форвард «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма возглавляет лигу по просмотрам видео в ее официальных соцсетях. С начала сезона ролики с участием француза собрали 276 миллионов просмотров.

В текущем сезоне Вембаньяма помог «Сан-Антонио» впервые в истории франшизы стартовать с пяти побед подряд. В первых шести матчах сезона баскетболист в среднем набирает 26,7 очка, 13,7 подборов, 3,2 передачи и 4,7 блок-шота за 34 минуты на площадке.