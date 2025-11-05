Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
«Сейчас у нас тяжелый период. Иногда у нас даже не набирается десяти игроков на тренировке из-за травм, болезней и прочего. Тем не менее, мы не выходили сдаваться. Мы вышли бороться и играть против очень сильного соперника.
В первой половине, скажем так, мы были относительно успешны, несмотря на множество ошибок. Но во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию – возможно, из-за усталости, а может, по другим причинам, не знаю.
Кроме того, в первой половине мы старались играть агрессивно, атаковать соперника в нападении. Мы часто выходили на линию штрафных, но во второй половине почему-то этого не получилось. Не знаю, почему.
Основная причина поражения, на мой взгляд, – потери во второй половине. Ребята на площадке действительно бьются, работают на максимум, особенно Воронцевич. Он делает все возможное, но нам просто нужно дождаться восстановления травмированных игроков, чтобы быть конкурентоспособными против лучших команд», – сказал Секулич после матча.