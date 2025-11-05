Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»

Тренер «Зенита» Александер Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (72:91).

«Сейчас у нас тяжелый период. Иногда у нас даже не набирается десяти игроков на тренировке из-за травм, болезней и прочего. Тем не менее, мы не выходили сдаваться. Мы вышли бороться и играть против очень сильного соперника.

В первой половине, скажем так, мы были относительно успешны, несмотря на множество ошибок. Но во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию – возможно, из-за усталости, а может, по другим причинам, не знаю.

Кроме того, в первой половине мы старались играть агрессивно, атаковать соперника в нападении. Мы часто выходили на линию штрафных, но во второй половине почему-то этого не получилось. Не знаю, почему.

Основная причина поражения, на мой взгляд, – потери во второй половине. Ребята на площадке действительно бьются, работают на максимум, особенно Воронцевич . Он делает все возможное, но нам просто нужно дождаться восстановления травмированных игроков, чтобы быть конкурентоспособными против лучших команд», – сказал Секулич после матча.