  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
0

Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»

Тренер «Зенита» Александер Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (72:91).

«Сейчас у нас тяжелый период. Иногда у нас даже не набирается десяти игроков на тренировке из-за травм, болезней и прочего. Тем не менее, мы не выходили сдаваться. Мы вышли бороться и играть против очень сильного соперника.

В первой половине, скажем так, мы были относительно успешны, несмотря на множество ошибок. Но во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию – возможно, из-за усталости, а может, по другим причинам, не знаю.

Кроме того, в первой половине мы старались играть агрессивно, атаковать соперника в нападении. Мы часто выходили на линию штрафных, но во второй половине почему-то этого не получилось. Не знаю, почему.

Основная причина поражения, на мой взгляд, – потери во второй половине. Ребята на площадке действительно бьются, работают на максимум, особенно Воронцевич. Он делает все возможное, но нам просто нужно дождаться восстановления травмированных игроков, чтобы быть конкурентоспособными против лучших команд», – сказал Секулич после матча.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoWinline Basket Cup
Александер Секулич
logoУНИКС
logoАндрей Воронцевич
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Winline Basket Cup. УНИКС без проблем справился с «Зенитом»
сегодня, 18:12
Паулюс Мотеюнас о возвращение российских клубов в Евролигу: «Сейчас это практически невозможно»
сегодня, 17:19
Лука Шаманич официально перешел в «Зенит»
вчера, 17:20
Главные новости
Виктор Вембаньяма – самый просматриваемый игрок НБА в официальных соцсетях лиги
58 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» принимает «Панатинаикос»
сегодня, 19:04Live
Уокер Кесслер пропустит остаток сезона из-за операции на плече
сегодня, 19:02
Никола Йович о Николе Йокиче: «Он злился, что я подписал контракт с «Майами». Хотел видеть меня в «Денвере»
сегодня, 18:34
Winline Basket Cup. УНИКС без проблем справился с «Зенитом»
сегодня, 18:12
Журналист Крис Мэнникс: «Мемфис» убежден, что связка Морэнт и Джексон-младший – это основа для команды, способной бороться за титул»
сегодня, 18:02
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает ЦСКА
сегодня, 16:07Live
Энтони Эдвардс провел полноценную разминку перед матчем с «Никс»
сегодня, 17:36
Паулюс Мотеюнас о возвращение российских клубов в Евролигу: «Сейчас это практически невозможно»
сегодня, 17:19
НБА. «Лейкерс» примут «Сан-Антонио», «Денвер» встретится с «Майами» и другие матчи
сегодня, 17:03
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие матчи
16 минут назадLive
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукс не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» принимает «Трапани Шарк»
20 минут назадLive
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
24 минуты назад
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
сегодня, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
сегодня, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
сегодня, 11:40
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
вчера, 21:03
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
вчера, 20:58
Winline Basket Cup. 30 очков Патрика Миллера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Мегой»
вчера, 19:40
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
вчера, 18:39