Энтони Эдвардс провел полноценную разминку перед матчем с «Никс»
Как сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс, звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс принял полноценное участие в предыгровой разминке команды перед матчем против «Нью-Йорка».
Накануне статус Эдвардса был повышен до «под вопросом». Защитник пропустил последние четыре игры после травмы задней поверхности бедра, полученной 26 октября в матче с «Индианой».
До повреждения Эдвардс успел принять участие в 3 матчах, набирая 25,7 очка, 4 подбора и 2 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети журналиста Тима Бонтемпса
