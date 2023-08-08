Дрэймонд Грин поприветствовал Остина Ривза после победы США над Пуэрто-Рико

Звездный форвард «Голден Стэйт» поприветствовал защитника « » в подтрибунном помещении после товарищеского матча сборной США против команды Пуэрто-Рико (117:74).

В понедельник сборная США провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2023. Ривз завершил встречу с 9 очками (4 из 8 с игры), 4 подборами и 4 передачами.

Четырехкратный чемпион НБА Грин прилетел в Лас-Вегас, чтобы посмотреть выступление американской сборной.

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