Тайриз Халибертон и Брэндон Ингрэм нашли бумажник Джейлена Брансона и купили себе снеки

Теги сборная США НБА видео Брэндон Ингрэм Джейлен Брансон Тайриз Халибертон Баскетбол

Игроки сборной США Тайриз Халибертон и Брэндон Ингрэм посмеялись над партнером по команде Джейленом Брансоном, который оставил в раздевалке бумажник.

Игрок подобрали бумажник партнера и купили себе снеки в торговом автомате, после чего Халибертон похвастался покупкой в сторис.

В понедельник сборная США провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2023, разгромив команду Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе с разницей «+43» (117:74).

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3 комментария

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Новые игрочишки!
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в биатлоне не оценили бы)
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Джордан Белл оценил
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