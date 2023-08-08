Тайриз Халибертон и Брэндон Ингрэм нашли бумажник Джейлена Брансона и купили себе снеки

Игроки сборной США Тайриз Халибертон и посмеялись над партнером по команде , который оставил в раздевалке бумажник.

Игрок подобрали бумажник партнера и купили себе снеки в торговом автомате, после чего Халибертон похвастался покупкой в сторис.

В понедельник сборная США провела первый товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2023, разгромив команду Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе с разницей «+43» (117:74).

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