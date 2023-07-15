Сабрина Ионеску установила абсолютный рекорд для конкурсов трехочковых в рамках Матчей всех звезд НБА и женской НБА

Разыгрывающая «Либерти» Сабрина Ионеску реализовала 25 из 27 дальних бросков на конкурсе трехочковых, который состоялся сегодня в рамках Уикенда всех звезд женской НБА. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе.

Ионеску набрала 37 очков в финальном раунде и выиграла конкурс. У ее соперницы Сэми Уиткомб – 28 очков.

В мужской НБА рекорд по попаданиям принадлежит Крэйгу Ходжесу – он реализовал 21 из 25 бросков на конкурсе-1986. А больше всего очков (31) набрал Стеф Карри на конкурсе-2021.