Сабрина Ионеску установила абсолютный рекорд для конкурсов трехочковых в рамках Матчей всех звезд НБА и женской НБА

Теги женская НБА НБА Сабрина Ионеску Баскетбол

Разыгрывающая «Либерти» Сабрина Ионеску реализовала 25 из 27 дальних бросков на конкурсе трехочковых, который состоялся сегодня в рамках Уикенда всех звезд женской НБА. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе.

Ионеску набрала 37 очков в финальном раунде и выиграла конкурс. У ее соперницы Сэми Уиткомб – 28 очков.

В мужской НБА рекорд по попаданиям принадлежит Крэйгу Ходжесу – он реализовал 21 из 25 бросков на конкурсе-1986. А больше всего очков (31) набрал Стеф Карри на конкурсе-2021.

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2 комментария

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Отрядник
Это лучшее что могло быть) она реально крутая
+4
0
+4
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