Дуэйн Уэйд стал совладельцем «Чикаго» из женской НБА

Теги Дуэйн Уэйд женская НБА НБА Чикаго жен Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд присоединился к группе владельцев команды женской НБА «Чикаго».

«Мы все говорим о поддержке, но для каждого она выглядит по-разному. И поэтому вместо того, чтобы писать в соцсетях, вместо того, чтобы просто приходить на матчи и поддерживать, я хотел выйти на новый уровень.

Это отличная возможность стать частью лиги на самых ранних ее этапах. Женская НБА будет расти, и я хочу быть частью этого».

Инвестиции Уэйда должны быть одобрены советом управляющих женской НБА. Точная доля баскетболиста в организации не разглашается.

Уэйд, уроженец Чикаго, поделился, что его мать, Джолинда, впервые познакомила его с командой и взяла с собой на игру. «Она была фанаткой «Скай» еще до того, как я стал фанатом «Скай», – сказал Уэйд в интервью ESPN.

«Чикаго» выиграл титул чемпиона женской НБА в 2021 году под руководством главного тренера Джеймса Уэйда, родственника Дуэйна Уэйда.

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