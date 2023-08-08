Старший тренер сборной России U18 Бартунов: «У нас есть ребята, из которых могут получиться неплохие игроки в будущем»

Старший тренер юниорской сборной России U18 Олег Бартунов подвел итоги летних сборов.

Команда провела несколько товарищеских матчей и приняла участие в играх Летней лиги UBA, заменив юниоров U20.

«Игровая практика всегда полезна – поскольку нет лучшей тренировки, чем игра. Особенно когда удается принять участие в матчах против команд, в которых собраны действующие профессионалы – игроки Суперлиги и Единой лиги ВТБ. Получить такую игровую практику для себя 16-17 лет – это очень важно и ценно. Думаю, что этот опыт пригодится ребятам уже в самом ближайшем будущем.

Я очень рад, что по итогам сбора нам удалось принять участие в нескольких играх. Мы с тренерским штабом постарались дать игрокам максимум информации, показать требования, с которыми им предстоит столкнуться при переходе во взрослый баскетбол, где важна каждая мелочь, где нельзя расслабляться и терять концентрацию, если хочешь побеждать и достигать высоких результатов. И где-то к концу сбора мы увидели, что нам это удалось. Поэтому, подводя итог, хочется сказать, что сбор прошел плодотворно. И уже сейчас мы можем видеть, что у нас есть ребята, за которыми стоит следить и из которых могут получиться неплохие игроки в будущем.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом