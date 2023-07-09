Летняя лига UBA. Сборная России U20 завершила сбор разгромной победой над Take Shot White

В своем последнем матче в Летней лиге UBA сборная России «до 20 лет» разгромила команду Take Shot White – 101:68.

Юниоры U20 вышли в плей-офф, где их заменит сборная России U18.

Летняя лига UBA

Take Shot White – Россия U20 – 68:101 (13:27, 20:24, 20:20, 15:30)

TAKE SHOT WHITE: Румянцев (21), Студеникин (13), Новиков (10 + 13 подборов).

РОССИЯ U20: Ширинкин (18), Рудовский (15 + 6 передач), Дулкай (13), Глазков (10), Рыжов (9 + 7 передач), Тюлюбаев (7), Лавренов (6), Прокопенко (5), Щетинин (5), Буринский (5), Зайцев (4 + 6 перехватов), Садиков (4).

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