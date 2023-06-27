Эртугрул Эрдоган – новый главный тренер «Руны»

Новичок Единой лиги ВТБ « » объявила, что новым главным тренером команды стал турецкий специалист Эртугрул Эрдоган.

54-летний Эрдоган сменил на этом посту Олега Бартунова, который продолжит карьеру в штабе ЦСКА.

Эрдоган на протяжении 13 лет входил в тренерский штаб «Фенербахче» (2000-2013), работал с командой в Евролиге и трижды выигрывал чемпионат Турции. После этого он возглавлял «Тюрк Телеком», «Истанбул» и «Галатасарай», а в минувшем сезоне привел «Шленск» к серебряным медалям чемпионата Польши.

Также Эрдоган входил в тренерский штаб сборной Турции, которая заняла второе место на чемпионате мира 2010 года.

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