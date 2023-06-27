Эртугрул Эрдоган – новый главный тренер «Руны»

Теги Олег Бартунов Единая лига ВТБ Эртугрул Эрдоган Руна Баскетбол

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила, что новым главным тренером команды стал турецкий специалист Эртугрул Эрдоган.

54-летний Эрдоган сменил на этом посту Олега Бартунова, который продолжит карьеру в штабе ЦСКА.

Эрдоган на протяжении 13 лет входил в тренерский штаб «Фенербахче» (2000-2013), работал с командой в Евролиге и трижды выигрывал чемпионат Турции. После этого он возглавлял «Тюрк Телеком», «Истанбул» и «Галатасарай», а в минувшем сезоне привел «Шленск» к серебряным медалям чемпионата Польши.

Также Эрдоган входил в тренерский штаб сборной Турции, которая заняла второе место на чемпионате мира 2010 года.

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3 комментария

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JuVero
Наконец-то реальный мир и сериалы сошлись воедино)))
+1
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Костя Кот
Звучит, как угроза!
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DimaP
Воскресший Эртугрул
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