Юниорская сборная России победила команду «5 LAKES» в товарищеском матче

Юниорская сборная России крупно победила команду «5 LAKES» в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Россия U18 – 5 LAKES – 89:48

Россия U18: Ермаков (16), Амосов (15), Свинин (11), Гусев (9), Ващенко (7), Огарков (6), Евстафьев (5), Комиссаров (5), Матюшков (5), Носков (3), Падиус (3), Кривых (2), Радулов (2)

5 LAKES: Лазаренко (14), Егоров (9), Харламов (7), Панькин (6), Тишин (6), Якушев (4), Рожков (2)

Старший тренер мужской сборной U18 Олег Бартунов подвел итоги игры.

«Соперник играл в усеченном составе и испытывал нехватку игроков и замен. Мы же, за счет того, что наш ростер был более полный, физически «перебегали» другую команду и смогли агрессивно сыграть, потому и добились победы.

Также благодаря прошедшей игре мы смогли увидеть вещи, над которыми работали последние дни и которые нам удалось улучшить. Например, мы много работали над защитой – нужно было смещаться к мячу и не забывать страховать проход с дальней стороны – ничего особенного, но в предыдущих матчах у нас с этим были сложности. Мы посвятили такой работе несколько дней, и в сегодняшнем матче увидели результат.

В силу возраста игрокам сборной «до 18 лет» сложно показывать хорошую игру стабильно, на протяжении длительного отрезка времени и нескольких матчей. Мы стараемся играть в командный баскетбол, где сегодня игра идет у одного, а завтра может пойти у другого. Поэтому, от того, что от матча к матчу у нас меняются лидеры, мы только выигрываем, и наша агрессивность и креативность в атаке только возрастает», – сказал Бартунов.

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