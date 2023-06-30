«Лейкерс», «Майами» и «Клипперс» – в числе 6 команд, с которыми сегодня проведет встречу Кайри Ирвинг

Разыгрывающий Кайри Ирвинг получает интерес со стороны многих команд НБА.

По информации инсайдера CBS Sports Билла Райтера, сразу после открытия рынка свободных агентов Ирвинг встретится с представителями « », « », « », « », « » и «Клипперс».

Встречи будут проходить в Лос-Анджелесе и, в некоторых случаях, удаленно.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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