«Лейкерс», «Майами» и «Клипперс» – в числе 6 команд, с которыми сегодня проведет встречу Кайри Ирвинг

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон Клипперс Лейкерс Майами Финикс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг получает интерес со стороны многих команд НБА.

По информации инсайдера CBS Sports Билла Райтера, сразу после открытия рынка свободных агентов Ирвинг встретится с представителями «Далласа», «Финикса», «Майами», «Хьюстона», «Лейкерс» и «Клипперс».

Встречи будут проходить в Лос-Анджелесе и, в некоторых случаях, удаленно.

31-летний Ирвинг будет иметь право подписать с «Далласом» новый пятилетний контракт на 272 миллиона долларов.

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17 комментариев

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Вадим flanec
Круглый стол организовал Ирвинг и при этом плоский)))
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Олег Иванов
Итого, по итогам обменов стартовая 5-ка Клипперс:
Кавай, Пол Джордж, Уэстбрук, Харден и Ирвинг.
Мама мия!!!Такого в НБА ещё не было!!!
Гайки в кармане!!!
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Fungus_Amongus
Ответ Олег Иванов
Ну, звезду отдать надо так-то...
Как? Ирвинг свободный агент и никаких опций как в случае с Харденом у него нет. Поэтому единственная теоретическая возможность это sign-n-trade. Но ЛАК превысили все возможные потолки и sign-n-trade для них тоже невозможен.
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Fungus_Amongus
Ответ Олег Иванов
А как же они переговоры ведут?
Вот и я хотел бы узнать какие такие варианты его приобрести есть у Клипперс. Раз встретиться с ним хотят, то наверное видят какую-то возможность. А я не вижу, спрашиваю тут, надеюсь, кто-нить объяснит.
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кандид
Зум-вечеринка?
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Fungus_Amongus
Интересно, каким образом ЛАК планируют его приобрести.
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Thunder4911
А кто из этих команд может дать емк макс или близко к нему?
Только Даллас
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Олег Иванов
Ответ Fungus_Amongus
Интересно, каким образом ЛАК планируют его приобрести.
Ну, звезду отдать надо так-то...
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xamer 9
Ответ Fungus_Amongus
Вот и я хотел бы узнать какие такие варианты его приобрести есть у Клипперс. Раз встретиться с ним хотят, то наверное видят какую-то возможность. А я не вижу, спрашиваю тут, надеюсь, кто-нить объяснит.
Только с задействованием третьей, а может и четвертой команды такие варианты реальны. Поэтому покупаем попкорн и ждём как Кайри Ирвинг кидает Даллас, отдавший за него пик и игроков за десяток игр
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Fungus_Amongus
Ответ xamer 9
Только с задействованием третьей, а может и четвертой команды такие варианты реальны. Поэтому покупаем попкорн и ждём как Кайри Ирвинг кидает Даллас, отдавший за него пик и игроков за десяток игр
Да хоть и с третьей стороной, какая разница, так легко ограничения CBA не обойти. Если только ЛАК не расчитывают платежку расчистить, скинув кучу зарплат за пустоту в команды с капспейсом, но для этого надо активы потратить и потом еще где-то найти замену ушедшим игрокам за минималки.
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Вадим Дзахоев
Ответ Олег Иванов
Итого, по итогам обменов стартовая 5-ка Клипперс: Кавай, Пол Джордж, Уэстбрук, Харден и Ирвинг. Мама мия!!!Такого в НБА ещё не было!!! Гайки в кармане!!!
В фильме «Кавай и 4 гнома»😂
P.s. Никакого негатива в адрес вышеупомянутых игроков, просто кроме Кавая все остальные низкорослые
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Эдуард Дмитриев
Ответ Вадим Дзахоев
В фильме «Кавай и 4 гнома»😂 P.s. Никакого негатива в адрес вышеупомянутых игроков, просто кроме Кавая все остальные низкорослые
Если что, Пол Джордж выше Кавая на 1 дюйм 😉
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Олег Иванов
Ответ Вадим Дзахоев
В фильме «Кавай и 4 гнома»😂 P.s. Никакого негатива в адрес вышеупомянутых игроков, просто кроме Кавая все остальные низкорослые
Нет.ПГ13 даже чуть повыше Ленарда 203, у Киборга №2 201.
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