Кайри Ирвинг отдал должное Уэстбруку: «Он произвел революцию в игре и вдохновил всех нас поступать так, как нам хочется»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг комплиментарно высказался о коллеге по амплуа из «Клипперс» Расселле Уэстбруке.
Ирвинг отреагировал на пост в социальных сетях с красивыми моментами Уэстбрука.
«Уэстбрук – один из самых зрелищных игроков всех времен! Входит ли он в Топ-10 всех времен?», – задается вопросом аккаунт Stoner Sports Network в подписи к сообщению.
«Давайте не будем претворяться, будто Расс не произвел революцию в игре и не вдохновил всех нас поступать так, как нам хочется, посылая тех, кто против», – отреагировал Ирвинг.
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