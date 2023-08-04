Кайри Ирвинг отдал должное Уэстбруку: «Он произвел революцию в игре и вдохновил всех нас поступать так, как нам хочется»

Теги Даллас Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг соцсети Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг комплиментарно высказался о коллеге по амплуа из «Клипперс» Расселле Уэстбруке.

Ирвинг отреагировал на пост в социальных сетях с красивыми моментами Уэстбрука.

«Уэстбрук – один из самых зрелищных игроков всех времен! Входит ли он в Топ-10 всех времен?», – задается вопросом аккаунт Stoner Sports Network в подписи к сообщению.

«Давайте не будем претворяться, будто Расс не произвел революцию в игре и не вдохновил всех нас поступать так, как нам хочется, посылая тех, кто против», – отреагировал Ирвинг.

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2 комментария

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Ну вы и претворщик, товарищ Левкин
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Кайри даже по русски плохо пишет( "претворяться"... Такое слово есть, конечно, но не в данном контексте.
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