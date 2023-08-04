Кайри Ирвинг отдал должное Уэстбруку: «Он произвел революцию в игре и вдохновил всех нас поступать так, как нам хочется»

Разыгрывающий « » комплиментарно высказался о коллеге по амплуа из « » .

Ирвинг отреагировал на пост в социальных сетях с красивыми моментами Уэстбрука.

«Уэстбрук – один из самых зрелищных игроков всех времен! Входит ли он в Топ-10 всех времен?», – задается вопросом аккаунт Stoner Sports Network в подписи к сообщению.

«Давайте не будем претворяться, будто Расс не произвел революцию в игре и не вдохновил всех нас поступать так, как нам хочется, посылая тех, кто против», – отреагировал Ирвинг.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!