Кристапс Порзингис продлит контракт с «Бостоном» (2 года и 60 млн)

« » близок к заключению соглашения с форвардом (27 лет, 221 см) на 2 года и 60 млн долларов.

Латыш стал игроком «Селтикс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».

В прошедшем сезоне форвард набирал в среднем 23,2 очка и 8,4 подбора за игру, реализуя 38,5% бросков из-за дуги.

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