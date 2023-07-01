Кристапс Порзингис продлит контракт с «Бостоном» (2 года и 60 млн)

Теги переходы Бостон НБА Кристапс Порзингис Баскетбол

«Бостон» близок к заключению соглашения с форвардом Кристапсом Порзингисом (27 лет, 221 см) на 2 года и 60 млн долларов.

Латыш стал игроком «Селтикс» на прошлой неделе в результате трехстороннего обмена с участием «Мемфиса».

В прошедшем сезоне форвард набирал в среднем 23,2 очка и 8,4 подбора за игру, реализуя 38,5% бросков из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Вот оно недостающее чемпионское звено (по мнению руководства), ну посмотрим
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий