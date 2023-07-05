Звезда « » пока не получил продление контракта, хотя данный вопрос считается приоритетным для команды в межсезонье-2023.

По информации Джареда Вайса из The Athletic, «задержка связана с бурной деятельностью «Селтикс» на рынке свободных агентов на прошлой неделе».

«Бостон», в частности, выменял «большого» .

«Ожидается, что обсуждение скоро наберет обороты, поскольку стороны, участвующие в переговорах, направляются в Летнюю лигу Лас-Вегаса», – отмечает Вайс.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА