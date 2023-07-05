Задержка с продлением контракта Брауна связана с активностью «Селтикс» на рынке свободных агентов
Звезда «Бостона» Джейлен Браун пока не получил продление контракта, хотя данный вопрос считается приоритетным для команды в межсезонье-2023.
По информации Джареда Вайса из The Athletic, «задержка связана с бурной деятельностью «Селтикс» на рынке свободных агентов на прошлой неделе».
«Бостон», в частности, выменял «большого» Кристапса Порзингиса.
«Ожидается, что обсуждение скоро наберет обороты, поскольку стороны, участвующие в переговорах, направляются в Летнюю лигу Лас-Вегаса», – отмечает Вайс.
Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.
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