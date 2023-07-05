Задержка с продлением контракта Брауна связана с активностью «Селтикс» на рынке свободных агентов

Теги возможные переходы Бостон НБА Кристапс Порзингис Джейлен Браун Баскетбол

Звезда «Бостона» Джейлен Браун пока не получил продление контракта, хотя данный вопрос считается приоритетным для команды в межсезонье-2023.

По информации Джареда Вайса из The Athletic, «задержка связана с бурной деятельностью «Селтикс» на рынке свободных агентов на прошлой неделе».

«Бостон», в частности, выменял «большого» Кристапса Порзингиса.

«Ожидается, что обсуждение скоро наберет обороты, поскольку стороны, участвующие в переговорах, направляются в Летнюю лигу Лас-Вегаса», – отмечает Вайс.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий