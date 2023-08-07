Алексей Саврасенко: «Игра сборной России с Ираном оставила хорошие впечатления»

Чемпион Европы Алексей Саврасенко поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (72:59).

«Игра сборной России с Ираном оставила хорошие впечатления. Рад за наших молодых ребят, которые сейчас получают шанс. Особенно понравились в этой игре и . В общем, у нашей сборной видны перспективы.

Могу сказать, что мы могли бы намного достойнее выступать на этом чемпионате мира, если бы была такая возможность. Думаю, что выглядели бы намного лучше сборной Ирана.

Россия на чемпионате мира не затерялась бы. Думаю, эта сборная формируется на ближайшие десять лет выступлений. Команда молодая: средний возраст – 22-23 года», – заявил Саврасенко.

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