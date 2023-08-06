Зоран Лукич: «Если позволить сборной Ирана играть в быстрый баскетбол, она может стать неудобным соперником»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил игру команды Ирана, с которой россияне проведу два товарищеских матча в пермском УДС “Молот” 7 и 9 августа.

«Команда Ирана – классический представитель азиатского баскетбола. До этого момента, до подготовки к этому чемпионату мира, они демонстрировали легкий, быстрый баскетбол, много индивидуального принятия решений и бросков. Если позволить им играть именно так, они могут стать очень неудобным соперником.

Сейчас комментировать состояние иранской команды очень трудно, потому что всего месяц назад к ним подключился знакомый мне турецкий специалист – тренер Хакан Демир. Он наверняка привнесет свою философию и свое видение в игру Ирана. Посмотрим, как это будет выглядеть. Не стоит забывать, что сейчас тренер готовит иранцев к самым важным играм и команда находится в фазе подготовки к чемпионату мира», – сказал Лукич.

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