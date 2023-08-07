Александр Щербенев: «Россия показала бы на чемпионате мира достойный уровень»

Теги Локомотив-Кубань сборная России сборная Ирана Чемпионат мира по баскетболу 2023 Александр Щербенев Баскетбол

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенев подвел итоги товарищеской встречи с командой Ирана (72:59).

«Сборная Ирана – хороший соперник, опытный. Но они сейчас тоже находятся на определенном этапе подготовки, поэтому, возможно, не все получается. Очень рад, что мы победили. Приятно, что было столько болельщиков. В Перми, как и всегда, очень хорошо поддерживали. Но для нас, думаю, эта игра станет уроком. Не будем расслабляться. Было очень много ошибок. Как в нападении, так и в защите. В принципе товарищеские игры и проходят для того, чтобы мы не просто тренировались, а уже в битве опробовали то, что нарабатываем, делали какие‑то выводы и понимали, в чем нужно прибавлять. Разберем свои ошибки, и думаю, что уже вторая игра по‑другому будет выглядеть.

Надо будет пересматривать игру. Мы имели преимущество в первой половине встречи, но дали сопернику вернуться в игру. Проиграли немного подборы на своем щите. Может быть, были и поспешные атаки. Это можно обозначить, если анализировать по горячим следам.

У нас амбициозная команда. И тренерский штаб, и все игроки. Думаю, что показали бы на чемпионате мира достойный уровень и по мере возможности пробивались бы выше и выше. Приятно, что получилось обыграть участника чемпионата мира. И все же будем делать выводы и работать над ошибками, чтобы наша игра становилась лучше, а мы прогрессировали как команда», – считает Щербенев.

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3 комментария

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поперли все эти если бы во всех видах спорта))))конечно, никто не скажет, что изоляция ведет к застою и деградации спортсменов, повестка такова, что нынешних соперников надо характеризовать, как хороших и опытных, даже если они таковыми и не являются, а результаты проходящих стороной турниров преуменьшать, дескать, да мы бы там ого-го)))
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