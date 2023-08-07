Хакан Демир: «Надеюсь увидеть Россию на международных соревнованиях как можно скорее»

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир рассказал о состоянии команды перед товарищескими матчами с Россией.

«Для начала я хочу поблагодарить РФБ за приглашение. Я ценю российский баскетбол и слежу за молодыми талантами, которые готовит Россия. И очень надеюсь увидеть их на международных соревнованиях как можно скорее – они заслуживают играть на таком уровне.

В данный момент наша команда готовится к чемпионату мира, впереди – 7 игр. И здесь, в Перми, мы играем два матча, которые будут также важны и полезны для нас. Наша сборная – это кладезь опытных иранских игроков, при этом в национальной команде задействованы и молодые баскетболисты. Мы хотим задействовать лидеров, чтобы тем самым дать импульс для развития юных спортсменов – они смогут получит бесценный опыт и помощь от опытных игроков.

Вот уже два месяца мы готовимся к предстоящим играм, прошли через травмы. Например, Хамед Хадади присоединился к команде всего десять дней назад. Ребята очень много работали, чтобы максимально улучшить взаимодействие между собой и наработать командную химию. Здесь мы получим возможность оценить работу игроков и использовать этот опыт в дальнейшей подготовке к чемпионату мира», – заявил Демир.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»