Кайри Ирвинг о двух поражениях сборной США от второго состава: «Парням из основной команды нужно дать время»

Теги Даллас сборная США НБА Кайри Ирвинг Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг считает, что два поражения основной сборной США от второй команды в подготовительном лагере не должны вводить в заблуждение.

«Такое бывает. Это часть игры, особенно когда все ищут свои роли и пытаются заработать минуты на площадке.

Парням из основной команды нужно дать время на то, чтобы сыграться и притереться друг к другу. Не стоит придавать этим поражением излишнего значения», – заявил Ирвинг.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а парням из второго состава дополнительное время не потребовалось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий