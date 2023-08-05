Кайри Ирвинг о двух поражениях сборной США от второго состава: «Парням из основной команды нужно дать время»

Разыгрывающий « » считает, что два поражения основной сборной США от второй команды в подготовительном лагере не должны вводить в заблуждение.

«Такое бывает. Это часть игры, особенно когда все ищут свои роли и пытаются заработать минуты на площадке.

Парням из основной команды нужно дать время на то, чтобы сыграться и притереться друг к другу. Не стоит придавать этим поражением излишнего значения», – заявил Ирвинг.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!