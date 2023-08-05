Кайри Ирвинг о двух поражениях сборной США от второго состава: «Парням из основной команды нужно дать время»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг считает, что два поражения основной сборной США от второй команды в подготовительном лагере не должны вводить в заблуждение.
«Такое бывает. Это часть игры, особенно когда все ищут свои роли и пытаются заработать минуты на площадке.
Парням из основной команды нужно дать время на то, чтобы сыграться и притереться друг к другу. Не стоит придавать этим поражением излишнего значения», – заявил Ирвинг.
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