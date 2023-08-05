Обозреватель Йован Буха: «Леброн хотел, чтобы «Лейкерс» заполучили Ирвинга. Не удивлюсь, если перед дедлайном снова начнутся слухи»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о том, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс был заинтересован в воссоединении с экс-одноклубником по «Кливленду» Кайри Ирвингом.

«Леброн все еще настаивал на варианте Кайри, причем совсем недавно, в это межсезонье. Он ясно дал понять, что они с Кайри помирились.

Леброн и правда очень хотел снова сыграть с Кайри. Я не удивлюсь, если эти слухи снова появятся ближе к дедлайну, в зависимости от того, что произойдет в «Далласе», – рассказал Буха.

Ирвинг этим летом продлил контракт с «Мэверикс». В прошлом сезоне команда после его перехода потеряла место в плей-офф.

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2 комментария

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Зарплаты Дило не хватит, даже вместе с Хачимурой. Это Еще минимум Ривс или Винсент. Отдавать трех игроков ротации за одного игрока на которого нельзя положится, что-то это напоминает. Неужели руководство ЛАЛ настолько дауны что поведутся еще раз
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с нынешним ростером у Лейкерс должна быть высокая позиция в таблице и надежда на гайку, поэтому никакой Ирвинг там не понадобится.
+ кажется, Робу Пелинке позволили делать свою работу ГМа и поэтому снова Ирвинг не нужен.
Но слухи будут, потому что прессе нужно генерировать контент
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