Обозреватель Йован Буха: «Леброн хотел, чтобы «Лейкерс» заполучили Ирвинга. Не удивлюсь, если перед дедлайном снова начнутся слухи»
Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о том, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс был заинтересован в воссоединении с экс-одноклубником по «Кливленду» Кайри Ирвингом.
«Леброн все еще настаивал на варианте Кайри, причем совсем недавно, в это межсезонье. Он ясно дал понять, что они с Кайри помирились.
Леброн и правда очень хотел снова сыграть с Кайри. Я не удивлюсь, если эти слухи снова появятся ближе к дедлайну, в зависимости от того, что произойдет в «Далласе», – рассказал Буха.
Ирвинг этим летом продлил контракт с «Мэверикс». В прошлом сезоне команда после его перехода потеряла место в плей-офф.
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+ кажется, Робу Пелинке позволили делать свою работу ГМа и поэтому снова Ирвинг не нужен.
Но слухи будут, потому что прессе нужно генерировать контент