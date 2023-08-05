Обозреватель Йован Буха: «Леброн хотел, чтобы «Лейкерс» заполучили Ирвинга. Не удивлюсь, если перед дедлайном снова начнутся слухи»

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о том, что лидер « » был заинтересован в воссоединении с экс-одноклубником по «Кливленду» .

«Леброн все еще настаивал на варианте Кайри, причем совсем недавно, в это межсезонье. Он ясно дал понять, что они с Кайри помирились.

Леброн и правда очень хотел снова сыграть с Кайри. Я не удивлюсь, если эти слухи снова появятся ближе к дедлайну, в зависимости от того, что произойдет в « », – рассказал Буха.

Ирвинг этим летом продлил контракт с «Мэверикс». В прошлом сезоне команда после его перехода потеряла место в плей-офф.

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