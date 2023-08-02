Кайри Ирвинг в ответ на хвалебный пост: «Я не нуждаюсь в комплиментах и признании»

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Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на хвалебный пост о себе.

В твите приводятся красивые моменты с участием Ирвинга из финальной серии НБА 2016 года и статистика чемпиона НБА.

«Одно из величайших индивидуальных выступлений в финальных сериях НБА всех времен, которое не получило должного признания», – говорится в подписи.

«Я не нуждаюсь в комплиментах и признании. Хочу просто вернуться на площадку и победить», – отреагировал Ирвинг.

31-летнего Ирвинга по ходу прошлого сезона обменяли «Даллас», который после этого потерял место в зоне плей-офф. В межсезонье Кайри продлил контракт с техасским клубом.

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1 комментарий

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AEZAKMI228
Кайри щас в канье уэст эре когда в соц сетях про каждую мелочь пишет
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