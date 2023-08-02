Кайри Ирвинг в ответ на хвалебный пост: «Я не нуждаюсь в комплиментах и признании»

Звездный разыгрывающий «Далласа» отреагировал на хвалебный пост о себе.

В твите приводятся красивые моменты с участием Ирвинга из финальной серии НБА 2016 года и статистика чемпиона НБА.

«Одно из величайших индивидуальных выступлений в финальных сериях НБА всех времен, которое не получило должного признания», – говорится в подписи.

«Я не нуждаюсь в комплиментах и признании. Хочу просто вернуться на площадку и победить», – отреагировал Ирвинг.

31-летнего Ирвинга по ходу прошлого сезона обменяли « », который после этого потерял место в зоне плей-офф. В межсезонье Кайри продлил контракт с техасским клубом.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина