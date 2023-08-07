Илона Корстин: «Владимир Тржескал был великим тренером, человеком с большой буквы»

Бывший игрок сборной России, генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о заслуженном тренере России Владимире Тржескале.

В понедельник Тржескал умер на 93-м году жизни.

«Конечно, очень грустная, прискорбная новость. Большая потеря для нас всех – его воспитанниц. Владимир Иосифович до конца был очень живым, веселым, мы совсем недавно с ним разговаривали. Он был великим тренером, человеком с большой буквы. Он был бойцом, человеком с большим чувством юмора. Он всегда шутил, рассказывал смешные истории, анекдоты.

Владимир Иосифович научил меня и многих своих воспитанниц, что такое труд, что надо выкладываться для достижения результата. Научил мышлению победителей. Огромное ему спасибо за наше детство. Он тренер и учитель для меня лично, человек, с которым было комфортно и приятно. Очень грустно сегодня, что он ушел из жизни. Думаю, все его воспитанницы очень грустят и вспоминают его добрыми словами», – сказала Корстин.

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