Илона Корстин: «Минувший сезон был лучшим в истории Лиги ВТБ»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Коммерсанту» заявила, что новички МБА и «Самара» удачно вписались в лигу, а минувший сезон был лучшим в истории турнира.

«Конечно же, были опасения относительно их способности соответствовать уровню Лиги. Но обе команды выступили очень достойно. МБА так вообще в дебютный сезон попала в Топ-6 турнира и даже заставила в первом раунде плей-офф понервничать «Зенит».

И я с полным на то основанием могу сказать, что минувший сезон был лучшим в истории лиги. Много игр, почти каждый день, удачный формат, интригующий плей-офф. В итоге мы стали куда более интересными болельщикам», – сказала Илона Корстин.

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